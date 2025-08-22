FRUITS ZIPPER櫻井優衣、流し前髪で印象チェンジ「小顔が際立つ」「オフ感あってレア」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が21日、自身のInstagramを更新。前髪を流したオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、流し前髪のオフ感漂う姿
櫻井は「サマソニのフォトブースに1番会いたかったlabubuがいた」と、グループで出演した音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』で中国発の話題のキャラクター『ラブブ（LABUBU）』と遭遇できたことへの喜びを表現。普段とは異なる流し前髪のヘアスタイルで、サングラスをかけたカジュアルな装いを披露し、片手にぬいぐるみを持ちながらリラックスした表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「眼福です」「流し前髪が新鮮で可愛い」「サングラスでさらに小顔が際立ってます」「オフ感あってレアなショット」「サングラス姿が素敵」「いつもと違う雰囲気で新鮮」「まるで天使」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆櫻井優衣、流し前髪で雰囲気ガラリ
