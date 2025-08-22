長谷川潤、子ども顔出し 北海道プラベ動画に反響「2人ともそっくり」「大きくなってる」
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルの長谷川潤が8月22日、自身のInstagramを更新。子どもとの北海道旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】長谷川潤、美人娘＆イケメン息子顔出し
長谷川は「今年の夏休みは北海道へ。大自然に囲まれながらリラックスが出来て、美味しいご飯が食べれて、毎日温泉に入れて、子供達のアクティビティも多くて」とコメントし、北海道での充実した家族旅行の様子を報告。動画には、自然豊かな環境で子どもと過ごすリラックスした姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「癒される写真」「2人ともそっくり」「大きくなってる」といったコメントが寄せられている。
長谷川は2011年6月に米ハワイ在住の一般男性と結婚し、2012年12月に第1子となる女児、2014年9月に第2子となる男児を出産。その後2019年5月に離婚、2021年2月に再婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆長谷川潤、北海道家族旅行を満喫
◆長谷川潤、2021年2月に再婚
