【初公開】伝統の皇宮警察に新しい風…見学ツアーでパレードのサイドカーや騎馬隊の馬を間近に見られるチャンス

皇室の護衛などにあたる皇宮警察にいま、「新しい風」が吹き始めています。

大学生らが真剣に見つめる先にあるのはサイドカー。

これは22日に初めて公開された皇宮警察の見学ツアーです。

天皇陛下の即位の際のパレードでも、このサイドカーが使用されました。

そして、新しく着任した外国の大使が天皇陛下にあいさつをする「信任状捧呈式」。

皇居に向かう馬車の列を護衛するのが、皇宮警察などの騎馬隊です。

22日は、その馬たちとふれあう場面もありました。

参加した高校生：

間近で見てみて、スケールというか、キチッとした感じが肌で感じ取れてよかった。かっこいい職についてみたいなという思いが強まりました。

皇宮警察は2026年で創立140周年を迎えます。

発足したのは1886年。

その歴史と伝統ある皇宮警察でいま、「新しい風」が吹いています。

そのひとつが、創設記念日の2026年5月1日にインスタグラムを開設。

今回の見学ツアーの告知や馬たちの普段の様子などがアップされています。

こうした新しい試みを行っていることに、皇宮警察の広報担当者は「次世代の人たちにも広く仕事を知ってもらいたい」と話しています。

「皇室をお守りする」という伝統を新しい形でもつないでいます。