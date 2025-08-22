【初公開】伝統の皇宮警察に新しい風…見学ツアーでパレードのサイドカーや騎馬隊の馬を間近に見られるチャンス
皇室の護衛などにあたる皇宮警察にいま、「新しい風」が吹き始めています。
大学生らが真剣に見つめる先にあるのはサイドカー。
これは22日に初めて公開された皇宮警察の見学ツアーです。
天皇陛下の即位の際のパレードでも、このサイドカーが使用されました。
そして、新しく着任した外国の大使が天皇陛下にあいさつをする「信任状捧呈式」。
皇居に向かう馬車の列を護衛するのが、皇宮警察などの騎馬隊です。
22日は、その馬たちとふれあう場面もありました。
参加した高校生：
間近で見てみて、スケールというか、キチッとした感じが肌で感じ取れてよかった。かっこいい職についてみたいなという思いが強まりました。
皇宮警察は2026年で創立140周年を迎えます。
発足したのは1886年。
その歴史と伝統ある皇宮警察でいま、「新しい風」が吹いています。
そのひとつが、創設記念日の2026年5月1日にインスタグラムを開設。
今回の見学ツアーの告知や馬たちの普段の様子などがアップされています。
こうした新しい試みを行っていることに、皇宮警察の広報担当者は「次世代の人たちにも広く仕事を知ってもらいたい」と話しています。
「皇室をお守りする」という伝統を新しい形でもつないでいます。