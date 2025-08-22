辻ちゃん長女・希空（のあ）、美脚輝く夜景ショット ラブブ身に付けたコーデに「可愛い」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ夜の街角でのショットを公開した。
【写真】辻ちゃん長女、美脚輝く夜景ショット
希空は「ラブブかわいー！！」とコメントし、夜の街角で撮影された美しい脚が際立つカジュアルコーディネートを披露。白いトップスにグリーンのショートパンツを合わせたスタイリングが印象的で、中国発の話題のキャラクター『ラブブ（LABUBU）』をバッグに着けていることもうかがえる。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「可愛い」「スタイル抜群」「ラブリー」「おしゃれ」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、美しい脚際立つ夜の街角ショットを披露
