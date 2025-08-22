ネルラ（松たか子）の誕生日に…黒川（杉野遥亮）の哀愁漂うケーキ爆食いに「めちゃくちゃ人間味出てる」＜しあわせな結婚＞

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

本作は、50年間“独身主義”を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）が、運命的に出会ったミステリアスな美術教師・ネルラ（松たか子）と電撃結婚するも、次第に妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく、というマリッジ・サスペンスだ。

8月21日（木）に放送された第6話では、刑事の黒川竜司（杉野遥亮）がネルラの誕生日祝いのケーキを黙々と“爆食い”する一幕が。どこかもの寂しげな姿に、SNS上で「可愛すぎない？」「挙動がピュア」とコメントが寄せられていた。

【映像】クリームがついても気にしない！一心不乱にケーキを食べる黒川（杉野遥亮）

◆「明後日、誕生日ですよね」

ネルラ（松）に「好きなの？」と尋ねられたことをきっかけに自分の感情に気付き始めた黒川（杉野）。幸太郎（阿部）から「惚れた女のために、一緒に戦いましょう」と言われた黒川は、ネルラのために15年前の事件の真犯人を自分が見つけ出すと誓った。

そして第6話では、幸太郎とネルラが黒川に、これまで警察に話していなかった事件に関する情報を伝えた。

情報共有が終わると、ふいに黒川は「明後日、誕生日ですよね」とネルラに告げる。

ネルラは驚いた顔で「忘れてました」と告げ、幸太郎もまた心の中で「俺も忘れてた」と焦っていた。

その後、帰り道で幸太郎とネルラが誕生日に何が欲しいかで盛り上がる一方、黒川は職場で黙々とショートケーキの箱を開封。箱の中には「おめでとう」と書かれたお祝いプレートも入っていた。

同僚から「甘いもん、食うんすね」と話しかけられても、黒川はひたすらケーキを食べ続け、「黒川さん、今日、誕生日なんすか？」という質問も無視。「（クリームが）口、ついてますよ」と指摘され、黒川はようやく「ほっといてくれ」とふて腐れたように返した。

どこか哀愁漂う黒川の“1人ケーキ”シーンに、SNS上では「ケーキあげようとしてたの？」「切ないわ」「めちゃくちゃ人間味出てる」といったコメントが投稿されていた。