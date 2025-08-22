“ギネス記録”バンドのSCANDAL、20周年ライブを大阪城ホールで開催 下北沢SHELTERでもFCライブ
ガールズバンド・SCANDALが、結成20周年となる2026年8月21日に、大阪・大阪城ホールでワンマンライブ『SCANDAL 20th Anniversary Live "Chapter 20"』を開催することを発表した。
【ライブ写真】『SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”』の模様
同バンドは2006年に大阪で結成し、2023年には「同一メンバーによる最長活動ロックバンド（女性）」としてギネス世界記録に認定された。結成19周年を迎えた今年8月21日には、大阪・なんばHatchで『SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”』を開催。アンコールを含む全14曲を披露し、20周年へ向けた大きな節目を祝った。
大阪城ホールでの公演はバンド史上4度目となる。ボーカル＆ギターのHARUNAは、「大阪城ホールは私たちにとって結成して初めて4人で持った夢の場所、20年目を迎える今もとても特別で大切な会場です」とコメント。「20周年YEARとしてたくさんの楽しいことを積み重ねて大阪城ホールに向かいます」と、節目の年への意気込みを語っている。
また、10月22日には、東京・下北沢SHELTERで初のワンマンライブ『SCANDAL MANIA presents "急に来てゴメン。in 下北沢"』を開催することも決定。ファンクラブ会員限定の公演となる。
