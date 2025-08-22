今回は、離婚を決意した妻が、モラハラ夫にした逆襲についてのエピソードを紹介します。

離婚の準備を進めるために…

「結婚してすぐに、夫のモラハラ気質が発覚。私が妊娠するとそれがさらに加速。『太って見苦しい』『もう女として終わったな』と毎日のように心ない言葉を浴びせられました。

さらに、夫が風俗通いしていたことも分かったんです。問い詰めると逆ギレし、実家に帰ってしまいました。ですが、夫のいない生活を送ってみたら驚くほど気楽で、『このまま離婚したい』と本気で思うようになりました。

ただ、少しでも有利な条件で離婚するには、夫のモラハラの証拠が必要ですよね。そこで私は夫に『反省しているから戻ってきてほしい』と謝るフリをして家に呼び戻し、あえて怒らせるような言動をしました。もちろん、モラハラの証拠を録音、録画するためです。

すると、はじめ夫はあまり怒らず、『もっと怒っていいんだよ？』と内心あせりました。しかしちょっとすると夫は期待どおりに罵詈雑言のオンパレード。ただ、改めて聞き返すと胸が痛みましたね」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ 夫はまさか自分の言動が全部録音、録画されているなんて、思ってもいないでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。