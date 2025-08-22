熊被害を受け注意喚起！リアルな描写の漫画無料公開 ハンターや役所ら協力・取材の『クマ撃ちの女』…編集部「被害を最小限に抑える一助となれば」
くらげバンチ編集部は22日、公式ブログを更新。熊による農作物、人への被害が増えていることを受け、注意喚起として、熊の恐ろしさをリアルに描いた漫画『クマ撃ちの女』のコミックス5巻分を無料公開した。
【画像】本格的！熊と遭遇した時の対策 公開された『クマ撃ちの女』数ページ
ブログでは「昨今ニュースでも報じられているように、クマによる被害が大変増えております。ご被害に遭われた方へ心よりお見舞い申し上げます」と切り出し、『クマ撃ちの女』はハンターや役所のご担当者様、被害に遭われた方々等、数十人にもわたる協力者への取材のもと、成り立っている作品です」と説明。
「そのため、フィクションとはいえどリアルなクマの描写、そして恐ろしさを描いた作品だと自負しております。協力してくださった方々へ少しでも恩返し、また世の皆様の微力ながらお力になればと思い、注意喚起として本日8月22日12時より8月29日12時まで一週間、コミックス5巻分を無料公開させていただきました」と伝えた。
最後に「少しでも被害に遭われる方を減らし、また、遭遇してしまった方への被害を最小限に抑える一助となれば幸いでございます」とつづった。
『クマ撃ちの女』は、北海道を舞台に職業・兼業猟師の小坂チアキが、“日本最強生物"エゾヒグマとの命がけの狩猟を描いたストーリー。熊の生態について詳細に描いており、「ラジオや音楽を流したりも効果的。とにかく人の気配をさせること」などと、熊と遭遇しないための方法について具体的に書かれている。
