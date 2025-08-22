左肩脱臼＆剥離骨折の坂上忍、手術へ「まぁ、しゃあない」
タレントの坂上忍（58）が22日、自身のブログを更新。18日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に生出演した際、番組中に肩を脱臼骨折していることを突然明かしていたが、手術が決定したことを報告した。
【写真】8月上旬には元気に大ジャンプも…骨折を生公表した坂上忍
8月22日（金）AM11：34−左肩の再検査……終わりました。やはり、手術となりました。はぁ〜……まぁ、しゃあない」と記した。
『ぽかぽか』内で、坂上は「マネージャーも知らないんですけど、3日前に…」と語り出し、ロケ現場で、車のストッパーにつまづき転倒したことを明かした。そして「今、左肩、脱臼、骨折しているんです」と衝撃発言。スタジオから悲鳴が上がった。
続けて「だから、俺もう正直帰りたいんですよ。普段汗かかないんだけど、今びっしり汗かいている。なんで『ぽかぽか』でギリギリで頑張っているのか、よくわかんないんだよ」とぼやき、MCのハライチ岩井勇気から「本当のやつはやめてくださいよ！」と心配されていた。
放送後には自身のブログで「はい、左肩ですが.....。脱臼＆剥離骨折です」と改めて報告。「今週、手術ができる病院で改めて診察して頂いて.....。の、後日手術かとおもわれます」と今後の予定を明かした。
