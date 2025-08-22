カタール大会で注目集めたチョ・ギュソン、現在の姿に驚き

2022年にカタールで行われたサッカー・ワールドカップ（W杯）の際に、イケメン選手として話題となった韓国代表FWチョ・ギュソンの激変ぶりに注目が集まっている。

韓国サッカー協会のインスタグラムに登場したチョ・ギュソンは、丸刈り頭に眉毛をそり落とし、耳にはピアスというド迫力。「自分でバリカンで刈っていますよ。1週間に一度」と苦笑いしながら「めっちゃ満足しています。もう一度自分のキャラクターを発見した感じ」と口にした。

「ちょっと衝撃的な変身。チョ・ギュソン選手が変身した理由とは？」というこの投稿には、ファンからも動揺の声が集まり、賛否両論となっている。

「眉毛を染めたんじゃないんだ…」

「本物の男だね」

「めっちゃいいよ！ 頑張って！」

「元々ただのハンサムだからね」

「眉毛はともかく、FWはゴールで語って」

「カタールのギュソンよ、帰ってきて…」

チョ・ギュソンはカタールW杯のガーナ戦で2得点するなど活躍。爽やかなルックスもあり、インスタグラムのフォロワーが急増するなどして人気を集めた。2023年夏には韓国Kリーグからデンマークのミッティランへ移籍。ただその後は名前を聞かなくなった。膝の手術から再起し、現地時間17日、ようやく1年3か月ぶりにピッチに復帰した。



（THE ANSWER編集部）