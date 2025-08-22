GENERATIONS・片寄涼太がファッションにまつわる想定外の可能性を語る！ 今夜の『酒のツマミになる話』
今夜8月15日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして奥田修二（ガクテンソク）、片寄涼太（GENERATIONS）、田中美久、浜野謙太が登場。ファッションでマウントをとられることに納得がいかない奥田が独自の理論を展開すると、田中が骨格マウントをとられたエピソードを紹介。洋服好きの片寄と浜野も話題に乗ってきて…？
【写真】田中美久、普通は“へその緒”をどのように扱っているのかと問いかける
本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタートした後、番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定し、本音を語り合う。22日はゲストのほか、千鳥・大悟、ツートライブ（たかのり、周平魂）が出演。
両親が不在中に掃除をしていて、タンスの中にあった“へその緒”を捨ててしまったという田中。ひとり娘なので両親に申し訳ないという気持ちをずっと持っているという田中は、普通は“へその緒”をどのように扱っているのかと問いかける。地域ごとの風習なども語られる中、奥田がとんでもないことを言い出して…？
在日ファンクというバンドで音楽活動もしている浜野謙太は、スナックなどに飲みに行った際に、自分の持ち歌をリクエストされるのが苦手だという。片寄がそれに共感を示したことで勢いを得た浜野が、全く違う音楽の楽しみ方を用意したと提案したことから、スタジオがこれまで見たことのない光景に。そして浜野はもちろん、意外な人物がノリノリで参加し…？
ファッションに全く興味が無いという奥田は、聞いてもいないのに自分のファッションにダメ出しをされるのが嫌だと語る。勝手にマウントをとってくる相手に対して奥田が独自の理論を展開すると、田中もそれに賛同し、ファッションを絡めた骨格診断でマウントをとられたエピソードを披露。
一方、ファッション好きの片寄が、とあるアイテムを通じた経験を披露し、ファッションにまつわる想定外の可能性を語る。片寄、浜野ら洋服好きのメンバーがファッション談義で盛り上がる中、ファッションに興味が無いはずの奥田に、意外な一面があることが発覚する。
“水を買う”ということをどうしてももったいないと感じてしまい、今でも沸かした水道水をさまして飲んでいるというたかのりが、水にいくら払えるかを一同に問う。めちゃくちゃ買うという片寄、温泉水が好きで定期便で購入しているという田中に対し、たかのりが味の違いがわかっているから買う気になるのだろうと言いだし、ミネラルウォーターと水道水の“利き水”を行うことに。果たしてその結果は？
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて8月22日21時58分放送。
