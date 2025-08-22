横浜FMヤン・マテウス、移籍を前提とした手続きと準備でチーム離脱へ
横浜F・マリノスは22日、FWヤン・マテウスが海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったと発表した。今後については、正式に決定次第、あらためて発表される。
22年8月に横浜FMに加入したマテウスは5試合1得点を記録し、J1リーグ優勝を経験。2年目以降は出場機会を増やし、今季も24試合に出場してチームトップの5得点を記録していた。
横浜FMでは今夏、FWアンデルソン・ロペスがライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール1部)、FWエウベルが鹿島へと移籍しており、ここ数年攻撃陣をけん引してきたブラジル人トリオがチームを離れることとなった。
22年8月に横浜FMに加入したマテウスは5試合1得点を記録し、J1リーグ優勝を経験。2年目以降は出場機会を増やし、今季も24試合に出場してチームトップの5得点を記録していた。
横浜FMでは今夏、FWアンデルソン・ロペスがライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール1部)、FWエウベルが鹿島へと移籍しており、ここ数年攻撃陣をけん引してきたブラジル人トリオがチームを離れることとなった。