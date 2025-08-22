MEGUMI、“水着”で宮古島を満喫「女神」 美スタイル全開の旅行ショットに衝撃
女優・MEGUMIが22日までにインスタグラムを更新。スタイル抜群な近影を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】MEGUMI、美スタイル全開！ 旅行満喫ショット 黒の“水着姿”も（4枚）
来月25日には44歳を迎えるMEGUMI。SNSではオフショットなどを公開しており、その美しさが注目を集めている。
今回は「先月、宮古島の旅へ行ってきました」と、旅行を満喫するショットを複数枚投稿。続けて「大自然に寄り添いながら生きる人々との出会いや、素晴らしいホテルに心から感動し、普段忙しすぎて、見えなくなっていた物をしっかりと思い出す事ができました！」と、感想をつづった。
水着姿も収められており、ファンからは「女神」「人魚みたいに美しい」など絶賛の声が多数寄せられている。
引用：「MEGUMI」インスタグラム（＠megumi1818）
