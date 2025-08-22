二宮和也が“夜8時”を無限ループ？ 映画『８番出口』番宣でバラエティ番組に続々出演！
二宮和也が主演する映画『８番出口』のテレビ番宣のため、二宮が8月下旬〜9月上旬にかけ、“夜8時”（20時）台に番組に続々出演。夜8時台に番組を無限ループする。
【動画】音楽「ボレロ」がループし続ける映画『８番出口』特報
本作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEがたったひとりで制作し、累計販売本数190万超の世界的大ヒットを記録したゲームを実写映画化。監督・脚本を『百花』（2022）で第70回サン・セバスティアン国際映画祭最優秀監督賞を受賞した川村元気が務める。
自身のレギュラー番組も多数抱え、テレビでの活躍も目覚ましい二宮が、『８番出口』では、数々のバラエティ番組に出演。さらにそのすべての番組が、“夜8時台”に放送されるという奇跡の番宣ラインナップに。
TBS系『ニノなのに』では、商店街に仕込まれた異変を探すロケを行ったほか、TBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』では、7月22日に実施した「88ｍ無限ループカーペットアライバル」のイベント＆取材に番組が潜入。作中では“迷う男”役として数々の異変を探してきた二宮をターゲットに、小松菜奈と河内大和という、演技派二人も仕掛人として参加。番組が仕込んだ8つの異変に気付けるか？といった映画『８番出口』とコラボしたスペシャル企画となっている。
二宮が出演するバラエティ番組は以下の通り。
■映画『８番出口』二宮和也出演バラエティ番組一覧（※放送日順に記載）
8月25日19時放送
フジテレビ系『ネプリーグ 2時間SP』
（二宮和也ゲスト出演）
8月27日20時30分放送 ※90分SP
TBS系『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』
（二宮和也ゲスト出演）
9月2日20時放送
TBS系『バナナサンド』
（二宮和也ゲスト出演）
9月4日19時放送 ※SP
TBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（二宮和也：ターゲット／小松菜奈・河内大和：仕掛人）
9月7日19時54分放送
テレビ朝日系『ポツンと一軒家』
（二宮和也ゲスト出演）
9月10日20時放送 ※2時間SP
TBS系『ニノなのに』
（二宮和也：レギュラー出演／河内大和：ゲスト出演）
映画『８番出口』は、8月29日全国公開。
