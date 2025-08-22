プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年8月21日にユーチューブを更新し、日本球界に復帰したDeNA藤浪晋太郎投手（31）の「荒れ球」について、「1つの武器で財産」との見解を示した。

井上監督「オレもケガ人は出したくないし。ベストオーダーで臨めない」

藤浪は、大リーグのシアトル・マリナーズ傘下3Aを6月に自由契約となり、7月16日にDeNAに入団した。

8月17日にバンテリンドームで行われた中日戦で、日本球界復帰後、初先発。制球に難がある藤浪が先発するとあって、中日は「藤浪対策」としてスタメン9人すべて左打者を起用した。

藤浪は5回を投げ、打者20人に対して5安打5奪三振1四球1失点（自責1）。勝利投手の権利を持ったまま降板したが、6回に同点に追いつかれ、今シーズンの初勝利はならなかった。

試合は4−4で延長戦に突入し、DeNAが12回に犠牲フライで1点を入れ5−4で勝利した。

スポーツ紙の報道によると、中日の井上一樹監督（54）は試合後、スタメン9人すべて左打者を起用した意図について、「オレもケガ人は出したくないし。ベストオーダーで臨めない」などと語ったという。

球団OBでもある高木氏は、中日がとった「藤浪対策」について、「すごいと思う。藤浪が全部左に代えさせるんだもん。脅しがきいているということ。それはすごい武器だと思う。相手がビビッて右（打者）を使えない。この能力はすごいと思う。築き上げてきたものは。だから次の登板が楽しみ」との見解を示した。

「スタメンですべて左を並べたのは過去にないんじゃない？」

そして、「打てないからすべて左を並べたとか、そういうのなら分かるが、ケガするかもしれないからということで、スタメンですべて左を並べたのは過去にないんじゃない？」とし、こう続けた。

「（藤浪は試合後）『怖がるのならどうぞ』というようなコメントを出していたが、それはそうだよね。『別に（右打者を）使ってもらっても結構です』みたいな。『でも知りませんよ』と言っておけばいい。これは彼のひとつの財産だから」

藤浪はDeNA入団後、2軍で調整を続けていた。2軍の試合では制球に苦しむ場面がみられたこともあり、1軍昇格直後、インターネット上で藤浪の制球難が不安視されていたが、中日戦では、死球はひとつもなく四球は１つだけだった。

高木氏は中日戦の内容に関して、「（荒れ球が）ひとつの武器になっている」とし、次のように持論を展開した。

「まとまってしまったら打たれるかもしれない。セ・リーグは恐怖でおののいている。怖さは（古巣の）阪神が１番知っている。（右打者の）森下（翔太）、大山（悠輔）が抜けても、１試合くらいだったら（左打者の）前川（右京）とか、郄寺（望夢）とかで補える。全部左で。中日はメンバー的にちょっと手薄かもしれないが、阪神だったら補える」

藤浪は中日戦から4日後の21日に出場選手登録を抹消された。スポーツ紙の報道によると、三浦大輔監督（51）は、藤浪の抹消について、「故障ではなくローテーションの関係」だと説明したという。