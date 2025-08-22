ヨキッチ擁するセルビアがドンチッチ率いるスロベニアに快勝…7戦無敗でユーロバスケ本戦へ

現地時間8月21日。セルビア代表とスロベニア代表が、27日にスタートする「FIBAユーロバスケット2025」本戦に向けた練習試合の最終戦に臨み、セルビアがホームのベオグラード・アリーナで106－72でスロベニアを下した。

2万人が駆けつけたこの試合で、セルビアのニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、スロベニアのルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）という、NBAを代表するスーパースターが競演。

ヨキッチは21分11秒の出場でフィールドゴール成功率100.0パーセント（4／4）、フリースローも2本とも決める“パーフェクト・ゲーム”で計10得点に8リバウンド4アシスト2スティールをマーク。

一方のドンチッチはフィールドゴール成功率22.2パーセント（4／18）と苦戦し、計17得点に7リバウンド4アシスト。スロベニアは1勝5敗で練習試合の全日程を終えた。

今大会の優勝候補セルビアは、ユーロバスケットの練習試合で7戦全勝。スロベニア戦ではニコラ・ヨビッチ（マイアミ・ヒート）がゲームハイの18得点、ボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）が14得点を奪った。

『EUROHOOPS.NET』によると、セルビアは現在ヨーロッパのチーム相手に15連勝中。直近で敗れたのは2023年の「FIBAワールドカップ」決勝のドイツ代表戦のため、約2年間はヨーロッパのチーム相手に無敗を誇っている。

ヨキッチ擁するセルビアが、今回のユーロバスケットで初優勝を飾ることができるか注目したい。