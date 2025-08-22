デジタルガレージ<4819.T>がしっかり。同社は２１日の取引終了後、マーケティング業務の効率化と高度化を支えるハイブリッド型ＡＩパッケージ「ＤＧ ＡＩ Ｄｒｉｖｅ」の提供を始めたと発表しており、収益貢献を期待した買いが入った。



サービスの第１弾として、広告運用自動化ソリューションとビジュアル制作サービスを展開する。広告運用自動化ソリューションは広告のインサイト分析から生成、リサイズ、配信まで自動化するうえ、運用を繰り返すたびＡＩが広告効果の最大化に向け学習する。ビジュアル制作サービスは商品画像を素材に、ＡＩがバリエーションを生成し、ＳＮＳ向けなど各チャネルに最適化した画像を提供する。「ＤＧ ＡＩ Ｄｒｉｖｅ」について、今後はサービスのラインアップを拡充し、ＡＩによる効果予測やリサーチ・分析など、マーケティング活動全体を支えるソリューションを順次用意する予定だ。



