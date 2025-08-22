「ゴルフの皇帝」タイガー・ウッズ（５０）とドナルド・トランプ米大統領の息子の元妻ヴァネッサ・トランプ（４８）がホワイトハウスで結婚式を挙げる案を検討していると２２日（現地時間）、レーダーオンラインドットコムなどが報じた。

レーダーオンラインドットコム、デイリーエクスプレスなどは「二人の結婚式をホワイトハウスで挙げる計画がトランプ大統領の承諾を得て進んでいる」と伝えた。

モデル出身のヴァネッサは、トランプ大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニアと２００５年に結婚し、５人の子どもが生まれたが、２０１８年に離婚した。ウッズは２０１０年に離婚したエリン・ノルデグレンとの間に２人の子どもがいる。

ウッズの息子チャーリーとヴァネッサの娘カイはフロリダ州パームビーチにあるベンジャミン高校の同門だ。保護者として出会った彼らは、同じ学校のゴルフチームで活動しながら親交を深めた。２人は３月、交際の事実を公表した。

ヴァネッサは息子の元妻という立場にもかかわらず、トランプ大統領が格別に大事にしていることが知られ、ウッズとの交際も積極的に歓迎している。ウッズもトランプ大統領と親交が深い。ウッズ親子は今年初め、トランプ大統領と共にゴルフラウンドを楽しんだ。

トランプ大統領は２人の交際の事実を公表した後、自身のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に「私はタイガー、ヴァネッサが２人とも好きだ。２人に幸せに暮らしてほしい」と投稿した。

尚、ホワイトハウスで結婚式が開かれた事例はこれまで１９回で、ほとんどが現職大統領の子どもや孫が主役だった。