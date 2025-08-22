歌手・工藤静香（５５）の「焼き豚」作りにフォロワーが騒然となった。

インスタグラムで２２日までに「普通に焼き豚 次の日に残った豚と野菜をクレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです！！」と調理動画を投稿。

「時間がない時は今回のフォークでぶつぶつ刺して、１時間くらい漬けますが、本当はもっと長い時間おいたほうが味が染めておいしいです」と肉にフォークを刺し、「しょうが、ニンニク、八角、てんさい糖、みりん、醤油 ネギの青いところ」と調味料と一緒にビニール袋へ。「ビニール袋に入れたタレは小さい鍋に移して煮詰めます。そして、焼き上がった豚にかけます。豚肉はオーブンで４０分、焦げるようなら、途中でアルミホイル」とレシピを説明した。

さらに野菜などのおかずもアップし、「一番最後の黄色い丸い物体はチーズ！中には、たっぷり、ネギとレンコンのすりおろし、そして鶏の胸肉」と創作料理も披露。

作業スピードと仕上がりにフォロワーは「めっちゃ美味しそう」「手際がはやすぎです〜」「手慣れてる！！ 感心します」「ほれぼれします」「さすがです」「尊敬しています」「圧巻です」「手際が良過ぎて早送りかと思いました」「家族愛がこもったスタミナ料理」「焼き加減が絶妙」「あぁ、あぁ食べたい」と驚嘆した。

工藤は２０００年１２月に木村拓哉と結婚し、０１年５月に長女のＣｏｃｏｍｉ、０３年２月に次女のＫｏｋｉ，を出産した。ＳＮＳではたびたび私服や衣装、手料理をアップし、話題となっている。