Stray Kids（ストレイキッズ）がカムバックを前にヘアカラーをチェンジした姿を『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』でお披露目し、話題を集めている。

■スキズが『KARMA』リリース直前に大幅イメチェン！

Stray Kidsは8月21日に開催された韓国の音楽授賞式『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』に出演。そのステージにイメチェンした姿で現れた。鮮やかなブルーとブラックのジャケット衣装で揃えた8人。Felix（フィリックス）は薄いピンクの髪を束ね、Bang Chan（バンチャン）はシルバー、Lee Know（リノ）はブルー、Changbin（チャンビン）は赤茶のヘアカラーを披露。Hyunjin（ヒョンジン）はさらに伸びた短髪をワイルドにセットしている。

またXでは、同じ事務所に所属するKickFlip（キックフリップ）、Xdinary Heroes（エクスディナリー・ヒーローズ）とStray Kidsとの集合写真もアップされた。

本日8月22日に、4thフルアルバム『KARMA』をリリースするStray Kids。カムバック直前のイメチェンに、ファンから「カムバ前にこんな整えてくることある!?」「似合い過ぎてる」「リノが青髪してくれるなんて」「大天才なビジュのピンク髪ピリちゃん」「ピリちゃん天使過ぎない？」「チャニのシルバーヘア破壊力やばい」「チャンビン赤髪めちゃくちゃ似合ってる」など多数の反響が起こっている。

■スキズが次々に投げキッス！ヒョンジンの髪の毛をめちゃくちゃにしたのは？

なおStray KidsはSNSに、メンバーが次々に投げキッスをするチャーミングな動画をアップ。また「ヒョンジンの髪の毛をめちゃくちゃにしたのは誰？」という設定のコミカルな動画も公開されている。