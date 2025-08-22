店頭カウンターで2万円以上の寄附で粗品プレゼント！三越伊勢丹ふるさと納税 店頭カウンター

三越伊勢丹ふるさと納税では、全国の三越伊勢丹グループの百貨店でふるさと納税ができる『店頭カウンター』を、2025年9月15日(月)から全国の店舗ごとに順次開設。

三越伊勢丹ふるさと納税 店頭カウンター

会場 ： 三越伊勢丹グループの百貨店 6店舗

【伊勢丹新宿本店、日本橋三越本店、丸井今井札幌本店、

札幌三越、新潟伊勢丹、名古屋栄三越】

会期 ： 2025年9月15日(月)〜順次開催

※店頭カウンターの設置期間・時間は店舗により異なります。

案内内容 ： 三越伊勢丹ふるさと納税の利用に関するサポート。

・ふるさと納税制度に関する説明。

・サイトの操作方法やお申し込み方法の説明。

・開催中のキャンペーンの説明。

・おすすめの返礼品の提案。

・スマホ、タブレットの入力サポート。

(紙に必要事項を記入いただき、スタッフが代行入力することも可能です。）

■【予告】全国の三越伊勢丹グループの百貨店「店頭カウンター」について

ふるさと納税ははじめてでよくわからない」「自分ではパソコンやスマホをうまく操作できない」そんなお客さまに向けて、百貨店の店頭において、対面リアルでふるさと納税のスタッフが直接案内しています。

三越伊勢丹ふるさと納税をはじめて利用のお客さまだけではなく、リピートされるお客さまも年々増えています。

店頭カウンターで、わからないことはその場でご質問いただくことができますので、安心してふるさと納税を利用できます。

9月のキャンペーン期間中は、三越伊勢丹グループの店頭にて「店頭カウンター」を開催します。

店頭カウンターで2万円以上の寄附完了で、返礼品でも人気の『＜日本橋 千疋屋総本店＞フルーツポンチ プレーン1瓶』をプレゼントします。

【粗品プレゼント】

店頭カウンターにて、寄附(2万円以上)をしていただいたお客さまに「＜日本橋 千疋屋総本店＞フルーツポンチ プレーン1瓶」をプレゼント。

日本橋 千疋屋フルーツポンチ

【注意事項】

店頭でふるさと納税を利用するには、その場で受信できるメールアドレスまたは三越伊勢丹WEB会員のログインID／パスワードが必要となります。

※会期は随時変更・追加の可能性があるので、ご来店の前に最新情報のご確認をお願いします。

※粗品終了の際は、ご容赦ください。

粗品はお一人さま1点限り。

