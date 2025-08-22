店頭カウンターで2万円以上の寄附で粗品プレゼント！三越伊勢丹ふるさと納税 店頭カウンター
三越伊勢丹ふるさと納税では、全国の三越伊勢丹グループの百貨店でふるさと納税ができる『店頭カウンター』を、2025年9月15日(月)から全国の店舗ごとに順次開設。
会場 ： 三越伊勢丹グループの百貨店 6店舗
【伊勢丹新宿本店、日本橋三越本店、丸井今井札幌本店、
札幌三越、新潟伊勢丹、名古屋栄三越】
会期 ： 2025年9月15日(月)〜順次開催
※店頭カウンターの設置期間・時間は店舗により異なります。
案内内容 ： 三越伊勢丹ふるさと納税の利用に関するサポート。
・ふるさと納税制度に関する説明。
・サイトの操作方法やお申し込み方法の説明。
・開催中のキャンペーンの説明。
・おすすめの返礼品の提案。
・スマホ、タブレットの入力サポート。
(紙に必要事項を記入いただき、スタッフが代行入力することも可能です。）
■【予告】全国の三越伊勢丹グループの百貨店「店頭カウンター」について
ふるさと納税ははじめてでよくわからない」「自分ではパソコンやスマホをうまく操作できない」そんなお客さまに向けて、百貨店の店頭において、対面リアルでふるさと納税のスタッフが直接案内しています。
三越伊勢丹ふるさと納税をはじめて利用のお客さまだけではなく、リピートされるお客さまも年々増えています。
店頭カウンターで、わからないことはその場でご質問いただくことができますので、安心してふるさと納税を利用できます。
9月のキャンペーン期間中は、三越伊勢丹グループの店頭にて「店頭カウンター」を開催します。
店頭カウンターで2万円以上の寄附完了で、返礼品でも人気の『＜日本橋 千疋屋総本店＞フルーツポンチ プレーン1瓶』をプレゼントします。
【粗品プレゼント】
店頭カウンターにて、寄附(2万円以上)をしていただいたお客さまに「＜日本橋 千疋屋総本店＞フルーツポンチ プレーン1瓶」をプレゼント。
日本橋 千疋屋フルーツポンチ
【注意事項】
店頭でふるさと納税を利用するには、その場で受信できるメールアドレスまたは三越伊勢丹WEB会員のログインID／パスワードが必要となります。
※会期は随時変更・追加の可能性があるので、ご来店の前に最新情報のご確認をお願いします。
※粗品終了の際は、ご容赦ください。
粗品はお一人さま1点限り。
