松のや「油淋鶏定食」発売、やみつき香味ダレ×仕上げのレモンで爽やかに

とんかつ専門店「松のや」は8月27日午後3時、「油淋鶏定食」を発売する。

あわせて、看板商品「ロースかつ」との合い盛り定食といった関連メニューも取りそろえる。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆「油淋鶏定食(5個)」1,050円

◆「油淋鶏定食(8個)」1,320円

◆「ロースかつ&油淋鶏(3個)定食」1,170円

◆「単品油淋鶏ソース」210円

◆「単品レモン」30円

※店内･テイクアウトの税込価格は同一。テイクアウトの場合「みそ汁」は別途料金が必要。

松のや「油淋鶏定食」

松のやの「油淋鶏」は、特製揉みダレにじっくり漬け込み、外はカリッと、中はジューシーに仕上げた唐揚げに、やみつきになる味わいの香味ダレをたっぷりかけた。仕上げにレモンを絞ると、すっきりとした後味を楽しめる。

松のやは、「まだまだ暑さが残るこの季節にこそ食べたい、食欲をそそる逸品です。ガツンとうまい!油淋鶏定食、この機会にぜひ、ご賞味ください」としている。

松のや「油淋鶏定食(5個)」

松のや「油淋鶏定食(8個)」

松のや「ロースかつ&油淋鶏(3個)定食」