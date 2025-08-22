韓国式最新レーザー治療を日本で体感！SKINDA CLINIC 銀座院

SKINDA CLINIC(スキンダクリニック)は、2025年8月、東京・銀座に新たなクリニックを開院しました。

SKINDA CLINIC 銀座院

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-14 POSCO東京ビル8F

アクセス：銀座駅A5から3分、東銀座駅A1から2分

診療時間：10:00〜19:00(年中無休／昼休みなし)

電話番号：03-6264-2379

今回の銀座院オープンは、韓国・江南本院、インドネシアのジャカルタ院・スラバヤ院に続く海外進出であり、東北アジアにおけるレーザー治療の新たな拠点を目指します。

SKINDA CLINICは、難治性の色素・瘢痕治療をはじめ、レーザー施術による副作用の修復、プチ整形、傷跡治療、肌のハリ改善、ケロイド治療、単純性血管腫(ポートワイン母斑)治療など、幅広い分野に対応する皮膚科ブランドです。

銀座院では、「ピコウェイ(PicoWay)」「Vビーム(Vbeam)」「ジェントルマックスプロ(GentleMax Pro)」「ノーリス(Norlis)」などの最新レーザー機器に加え、「ポテンツァ(Potenza)」「インモード(InMode)」「ウルセラ(Ulthera)」「キュアジェット」「TDA」など、先端技術を活用した治療機器を導入。

経験豊富な医師が施術を行い、韓国で実績のある治療法を参考に、日本国内でも取り入れ可能な体制を整えています。

患者様一人ひとりの症状やご希望に応じて、適切な治療プランを提案します。

SKINDA CLINIC 銀座院では、江南・新沙院の李京烈(イ・ギョンリョル)代表院長と、銀座院の鄭錫勲(ジョン・ソクフン)院長が連携して診療にあたります。

李院長は、難治性の色素・瘢痕治療およびレーザー施術による副作用修復の分野で豊富な経験を持ち、ドイツのMerz社およびCandela社の「Regional Speaker(公式認定講師)」として活動。

さらに、Candela社より韓国初(※)となる「Center of Excellence(優秀治療拠点)」の認定を受けています。

※同社調べ

鄭院長は、ソウル大学病院で予防医学専門医課程を修了後、韓国のSKINDA CLINICで診療経験を積みました。

日本の医療環境と文化に魅了され、日本の医師免許を取得。

今回銀座院を開院し、日本の患者様にも韓国式のプレミアム皮膚科診療を直接提供します。

【SKINDA CLINIC 銀座院 鄭錫勲院長経歴】

2013年 韓国YONSEI大学医学部卒業

2015年 ソウル大学予防医学専攻医

2018年 韓国予防医学専門医資格

2020年 日本医師免許

2021年 韓国スキンダ皮膚科

2022年 群馬大学附属病院初期研修医

2023年 表参道メディカルクリニック銀座院院長

2025年 SKINDA CLINIC 銀座院院長就任

