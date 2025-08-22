千葉ロッテマリーンズは監督、コーチ、選手を対象とした「PLAYERS COLLAB MENU 2025」と春季キャンプ地である都城市のコラボメニューを23日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）より販売すると発表した。

都城市とのコラボメニューでは、ブランド豚「観音池ポーク」を使用した、塩味でさっぱりと食べることができる「池田のねぎ塩観音池ポーク丼」と、都城メンチカツにデミグラスソースを乗せた「安田のデミオム都城メンチカツ丼」の2商品が登場する。

池田の「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の販売は初めてで、「春季キャンプで汗を流した都城市とのコラボメニューが僕自身初めてのPLAYERS COLLAB MENU 2025となり、とてもうれしく思います。キャンプ地の味をZOZOマリンで堪能できるので、ぜひ食べてください！」とPRした。

＜「PLAYERS COLLAB MENU 2025」×都城市コラボメニュー商品詳細＞

・池田のねぎ塩観音池ポーク丼（フロア2 B ゲート横GATESIDE DINER）:1500円

・安田のデミオム都城メンチカツ丼（フロア2 B ゲート横GATESIDE DINER）:1100円

※価格は税込み