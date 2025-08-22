¡Ö¤Þ¤ÀÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×»Ø´ø´±¤¬3A½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¡¡¼¡Àï¤â¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç4²ó60µå¤¬ÌÜ°Â¡×
¡Ö¤Þ¤ÀÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×»Ø´ø´±¤¬3A½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¡¡¼¡Àï¤â¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç4²ó60µå¤¬ÌÜ°Â¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö5·î10Æü¤ÎÅÐÈÄ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º»±²¼3A¥¿¥³¥ÞÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£3²ó1/3¡¢60µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ¡¢3»Íµå¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£ºÇÂ®¤Ï97.8¥Þ¥¤¥ë(157.4¥¥í)¤ÇÁ°²ó¤è¤ê¤âµåÂ®¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Í²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢Á°²ó¤è¤ê¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤È¥¥ì¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍè½µ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£4²ó60µå¤¬ÌÜ°Â¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËµåÂ®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤âÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£