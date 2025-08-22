¹â¸«Âô½ÓÉ§¡¡ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµîÌÀ¤«¤¹¡ÖµðÂç²½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ó¡¼¥à½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö½ãÎõ¡¦¼ò°æ°ì·½¡¡Brand¡ÝNew¡¡Morning¡×¡Ê¶âÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¸«Âô¤Ï¡ÖÆÃ»£Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÆÃ»£±Ç²è¤ÎÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈóÆü¾ï´¶¡¢¤¢¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¡£Æü¾ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë½Ð¤¿»þ¤Î¹âÍÈ´¶¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²»³Ú¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö½ãÎõ¡×¼ò°æ°ì·½¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÀ©ºî¤·¤¿ÆÃ»£±Ç²è¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÆ®¡¡½ãÎõ¥¸¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬Å¨Ìò¡¢È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¡Ê23Ç¯»àµî¡Ë¤¬Ì£ÊýÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¹â¸«Âô¤Ë¡ÖALFEE¤µ¤ó¤ÏµðÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×¤ÈÆÃ»£±Ç²è½Ð±é¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¹â¸«Âô¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î³Ú¶Ê²¿¶Ê¤âºî¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥«¥ß¡½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥«¥ß¡½µðÂç²½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥à½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£T¸÷Àþ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¡¢¤¿¤«¤ß¡¼¸÷Àþ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¶Ã¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¨¤¨¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£²¿¤«¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È´î¤Ó¡¢¹â¸«Âô¤Ï¡Ö¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥«¥ß¡½¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£