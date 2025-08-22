森三中の大島美幸と、ガンバレルーヤによるアーティストユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が２２日、東京・六本木にできた吉本興業の新劇場「ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＴＨＥＡＴＥＲ」で行われた、ファッション通販サイト「ＰＡＬ ＣＬＯＳＥＴ」の公式アンバサダー就任記念イベントに出席した。

グループ内でのファッションリーダーは、よしこことＹｏｓｈｉｋｏだと満場一致。一方で当の本人は「私の私服はほとんどまひるにプレゼントしてもらう」といい、「毎週宅急便が届く。誕生日でもないのに『はい、プレゼント』って、本当にリアルに服は全部まあちゃんに買ってもらってる」と告白した。これにまひることＭａｈｉｒｕは「やっぱ毎日がサプライズでありたいので」とクールに返答していた。

また異性に着てほしいファッションの話題になると、Ｍａｈｉｒｕは「今（パートナーが）いるんですけど」と突如明かし、「結構おそろいで（洋服を）シェアし合ったり、下着もシェアしたり全身シェアしてる」と衝撃の告白。するとＹｏｓｈｉｋｏは「それ私の話ですね」と反応し「私は下着は本当に赤を履くんですけど、まひるも赤パンツを履くようになって全く同じやつだからややこしくなる」とし「まひるの方に水泳帽みたいに名前書いてるんですよ」と暴露。まひるはステージ上で、名前が書かれた下着を公開していた。

ガンバレルーヤの２人は、コンビ結成当時から同居生活をしていることで知られる。