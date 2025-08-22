“休まぬ男”大谷翔平をいかに休養させたのか　ド軍ロバーツ監督が放った「ゆっくり寝て」に米反響「たまに休まなきゃ人間じゃない」

ベンチで、リラックスしながら、笑顔を見せた大谷(C)Getty Images

激闘必至の首位攻防3連戦を前に、偉才に束の間の休息が与えられた。

現地時間8月21日に敵地で行われたロッキーズ戦をドジャースの大谷翔平は“休養”。産休制度に相当する「父親休暇リスト」に入った4月18、19日以来の欠場となった。

現地時間8月22日からは敵地でパドレスとの首位攻防戦が控えている。そのためにドジャース側も万全を期する決断を下した。先発登板した前日の試合で4回5失点で今季初黒星を喫した大谷は、痛烈なライナーが右太ももを直撃するなど状態が不安視されたが、この日はダグアウトでは笑顔を見せるなど、リラックスした雰囲気を感じさせた。

単なる「休養」を理由とした欠場は、昨年5月1日以来の出来事であった。実際、今回の欠場も「僕から（休養を申し出た）というわけではなく、フロントもそうですし、監督とも話しながら、このタイミングがいいんじゃないかということで」と語る通り、チームの判断によるところが大きかった。

球界屈指のタフネスであり、“休まない男”を、ドジャースはどう止めたのか。その一端を他でもないデーブ・ロバーツ監督が明かしている。試合前に地元局『Sports Net LA』などの取材に応じた指揮官は、こう漏らした。