８月21日は「女子大生の日」。1913年、東北帝国大学（現・東北大学）が女子の入学を許可する日本初の男女共学制を採用したことに由来している。アウトオブザボックス株式会社はこのほど、ライフスタイルや価値観が大きく変化する学生時代から社会人になる過程を経た30代女性108人を対象に「大学時代にファッションの参考にしていた女性有名人」のアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】ファッションの参考にしていた有名人ランキング

第５位は益若つばさ(39)。「自分自身ギャルではなかったものの、雑誌の”Popteen”読者で憧れていたから」「ギャルが好きだったから」など、表紙モデルを務めた雑誌の売り上げ記録を作るなど、当時から影響力は高かった。



第３位は同率で西野カナ(36)と佐々木希(37)。西野には「歌が好きで好きになったが、可愛いファッションとメークをマネしたくなった」「いわゆる女の子らしい可愛さがあった」「とても可愛かったし世代も近かったから」、佐々木には「綺麗で可愛くて理想の女性だったから」「秋田美人で憧れの存在だった」「雑誌やテレビで見るファッションがおしゃれだったから」といったコメントが寄せられた。



第２位は石原さとみ(38)。「清楚系はモテると思っていたので、石原さとみさんを参考にしていました」「ちょうどドラマでとても可愛い役をしていて、顔も服装もタイプだったから」「失恋ショコラティエが流行っていて、それが好きなスタイリングだった」「自分達の年代では、石原さとみさんが年が近く人気だった」など、数多くのドラマに出演し、清楚で可愛らしいイメージへ憧れる声が多かった。



第１位は蛯原友里(45)。「女性らしいファッションが好みだったので、エビちゃんはまさに好みど真ん中でした！エビちゃんが雑誌で着ていて憧れて、頑張ってバイトをして買ったワンピースは今でも持っています」「出ていた雑誌を毎月買っていた。顔もスタイルも完璧でマネしたいと思った」「CanCamに載っているような綺麗目なモテ系ファッションが好きだった」など、スマホやSNSが現在ほど普及しておらず、ファッション情報を主に雑誌から得ていた時代を象徴する存在として名前が挙がった。



ランキングは以下の通り。



第１位 蛯原友里 18人



第２位 石原さとみ 14人



第３位 西野カナ／佐々木希 12人



第５位 益若つばさ ８人



第６位 木村カエラ ６人



第７位 押切もえ／安室奈美恵 ４人



第９位 山田優／ローラ／ミランダ・カー／田中美保 ３人



（よろず～ニュース調査班）