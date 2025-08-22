伊東純也途中出場のヘンクは敵地で5発大勝！ 本大会出場に王手／EL予選プレーオフ第1戦
ヨーロッパリーグ（EL）予選・プレーオフのファーストレグ12試合が21日に行われた。
今シーズンのEL・リーグフェーズは9月24日に開幕予定となっているが、現時点では本大会に出場する36チームのうち、13チームの出場が既に確定。残る23チームについては、上位大会にあたるチャンピオンズリーグ（CL）予選で敗れた11チームに加えて、今EL予選を勝ち抜いた12チームに出場権が与えられる。
ELの予選は1回戦、2回戦、3回戦、プレーオフと4つのステージが設けられている。2025−26シーズンのEL予選は7月10日に開幕し、既に“最終章”のプレーオフに突入。ホーム＆アウェイ形式で行われる今プレーオフで、2戦合計スコアで上回ったチームが、EL本大会へ進む切符を手にする。
21日にはファーストレグの12試合が開催。日本代表MF伊東純也が所属するヘンクは、敵地でレフ・ポズナン（ポーランド）に5−1と大勝し、本大会進出へ王手をかけた。なお、ベンチスタートだった伊東は70分よりピッチに立っている。
EL予選・プレーオフのファーストレグの結果は下記の通り。セカンドレグは27日から28日にかけて開催される。
ミッティラン（デンマーク） 4−0 クオピオン・パロセウラ（フィンランド）
マルメ（スウェーデン） 3−0 シグマ・オロモウツ（チェコ）
SKブラン（ノルウェー） 2−1 AEKラルナカ（キプロス）
マッカビ・テル・アビブ（イスラエル） 3−1 ディナモ・キーウ（ウクライナ）
シュケンディヤ（北マケドニア） 2−1 ルドゴレツ（ブルガリア）
パナシナイコス（ギリシャ） 2−1 サムスンスポル（トルコ）
ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ） 0−2 ユトレヒト（オランダ）
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） 0−1 ヤングボーイズ（スイス）
レフ・ポズナン（ポーランド） 1−5 ヘンク（ベルギー）
アバディーン（スコットランド） 2−2 FCSB（ルーマニア）
リエカ（クロアチア） 1−0 PAOK（ギリシャ）
リンカーン・レッド・インプス 0−4 ブラガ（ポルトガル）
■EL予選・プレーオフ ファーストレグ結果
