究極のコスメマニア・吉田朱里「この秋注目の新製品」 推しコスメ4選

吉田朱里さんといえば、日本で最も発信力のあるインフルエンサーのひとり。10年ほど前に開設したYouTubeチャンネルは登録者数が100万人超え。ここ半年ほどは日曜日以外のほぼ毎朝、インスタライブも配信している。

私の発信した情報でみんながキレイに幸せになれますように

「ありがたいことに仕事柄いろんなブランドさんの新製品をいち早く試すことができるので、フレッシュな情報を中心に、朝のインスタライブで発信することにしたんです。そこに寄せられたコメントが、YouTube動画作りの参考になっています。みんなが興味を示してくれたアイテムや役に立つと言ってくれたテクニックを、後日YouTubeでより詳しく解説してみたり」

吉田さんは、気になったコスメを全部試す究極のマニア。ワンシーズンに試すアイテムは、なんと数百個にのぼることも。

「韓国へ遊びに行ってビューティストアの『オリーブヤング』に入ると、もう大変。片っ端からカゴに入れちゃいます。おかげで、情報をまとめるのが至難の業。でも一度インスタライブでアウトプットして反応を得られると、頭の中を整理できるんです。おかげでYouTubeチャンネルを、よりブラッシュアップできるようになりました。発信者としていつも感じていることですが、情報の道筋は、一方通行より相互通行がベター。よいコンテンツ作りには、視聴者の方の反応が欠かせません」

コスメブランドのプロデュースやタレントの仕事をこなしつつ、膨大なコスメの情報を整理整頓＆毎日発信するなんて驚異的。そのモチベーションは、どこから生まれるのだろう。

「元々美容が大好きなんで、好きなことを続けているだけかも（笑）。アイドルだった頃に始めた美容のYouTubeチャンネルが元で、アイドル卒業後も美容関係のお仕事をいただけるようになって。そのお仕事を通じて、いろんな化粧品メーカーの方から開発秘話や苦労話を伺う機会が増えました。そうすると、今まで普通に使っていたコスメの素晴らしさを、より実感できるようになったんです。そのすごさをもっと多くの人に伝えたいと思って、各種配信を続けています」

コスメプロデューサーとしてもの作りに携わるようになってからは、アイテムに関する正確な情報を伝えたい、という気持ちも芽生えたそう。

「一生懸命作ったアイテムについて、SNSとかで間違った情報が流れていると悲しくなるじゃないですか。コスメの開発って、本当に大変なんですよ。たとえば私が手がけている『b idol』というブランドでは、去年リキッドファンデーションを発売しました。でもこのファンデーション、なんと開発に4年以上かかっているんですよ！ ファンデーションには色をつける顔料や保湿剤、紫外線をカットする素材など様々な成分が入っていて、少しでも内容や割合を変えると、全然違うものになっちゃうんです。理想のアイテムを作るために試行錯誤していると、どんどん当初の目標から遠くなって迷子になってしまい……。途中で“もう無理！ってなっていったん諦めました（笑）。それでも開発チームの方が“もう一度挑戦してみない？”ってそっと背中を押してくれて、それでなんとか完成にこぎつけたんです」

開発チームは、吉田さんを含めて3人ほど。『b idol』誕生から5年経つ今、とてもよい関係を築けているという。

「毎日LINEでやりとりして、お互いよいものはよい、ダメなものはダメと率直に言い合える間柄です。ごはんに行ったり、カラオケに行ったりしてふだんから仲良くしていただいています。このチームに出会えたのは、本当にラッキーでした。基本『b idol』は私の作りたいアイテム、作りたい色でできているのですが、やっぱりひとりで考えていると、アイデアに行き詰まることも。そんなとき“どうすればいいと思いますか？”って相談したり、“ごめんなさい、できないです”って素直に言える仲間がいることは大切ですよね。チームのみんながいなければ、『b idol』は生まれていなかったはず。そう思うと、世の中にたくさんあるコスメひとつひとつの背後に、そんなチームの人たちが存在しているというありがたみを感じます。幸運なことに私のチャンネルには100万人も登録者さんがいるので、その発信力を上手に使って、コスメ開発に関わるみなさんの想いを届けたいと考えています」

もうひとつ、吉田さんが情報発信を続ける原動力になっているのが、美容のチカラ。

「美容ってただ見た目がキレイになるだけじゃなくて、気持ちも上げてくれるものだと思うんです。失恋して泣きながら目が覚めて顔がパンパンになっている朝でも、可愛いアイシャドウを塗る瞬間だけ頬が上がったり。私の祖母は美容なんて興味ないわ、という雰囲気の人物ですけど、赤いリップだけは買い続けている。“肌にキレイに映えるね”って褒めると、すごく嬉しそうに笑うんです。やっぱりどんなときでもどんな人でも、キレイになると幸せな気分になれますよね。だからみんなでキレイになって、世界中が元気になればよいな、と。そのためにこれからもよりよい美容情報を発信し、たくさんの人にシェアし続けていくつもりです」

アカリンが今ハマっているコトを毎朝のインスタライブで配信中

朝のインスタライブでは、雑談しながらフルメイクする様子をお届け。美容の話題はもちろん、プライベートの面白話を聞けるチャンス。この日は新しいコスメのチェックで盛り上がった。

アカリンがスキンケアのお気に入りをシェア

話題の最新エイジングケアコスメや愛用しているアイテムなど、いまみんなに教えたい推しコスメがコチラ。

吉田朱里

よしだ・あかり タレント、コスメプロデューサー、YouTuber。アイドルグループ「NMB48」元メンバー。アイドル時代に始めたYouTubeチャンネルが評判を呼び、紹介したコスメが爆売れ続出。メイクテクやファッションも注目の的に。