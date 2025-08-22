犬が大好きな『食材』5選 特におすすめな食べ物は？

犬と飼い主が一緒にシェアできる食材の中にも、犬が特別好む食材が存在します。今回は、多くの犬が大好きな食材を紹介するので、まだ試したことがない方は参考にしてみてくださいね！

1.ささみ

多くの犬が大好きな食材に「鶏のささみ」があります。高たんぱく質で低脂肪、低カロリーな食材なので、疲労回復効果や筋力維持、免疫力向上、さらに太り気味のわんちゃんにもおすすめな食材です。

ささみを与える際は、必ず加熱してから与えてください。全体が白く変わるまで茹でてしっかりと熱を通してから、食べやすい大きさにカットして与えるのがおすすめです。

2.さつまいも

甘味の強いさつまいもは、野菜の中でも特に犬たちが好む食材の代表格です。食物繊維が豊富なので、便秘気味のわんちゃんに食べさせてあげるとお通じが良くなりますよ。

さつまいもも茹でたり蒸したりして与えるのがおすすめです。また、皮は消化が悪いので必ず取り除き、実の部分だけを与えるようにしてください。与えすぎると肥満になるので注意が必要です。

3.チーズ

濃厚なチーズ味が大好きな犬も多いですよね。実際、ドッグフードやおやつなどに使われることもある食材なので、与えること自体は問題ありませんが、味付けされたチーズは塩分や脂質が高いこともあるので、原材料に気をつけましょう。

最近では、犬用のチーズも販売されているので、ペットショップや通販などで犬専用のチーズを購入し与えるのが安心です。

4.牛肉

牛肉を焼いていると、興奮気味で興味を示すわんちゃんも多いでしょう。牛肉も犬の代表的な好物の1つです。

ただし、生のまま与えると消化不良を引き起こす恐れがあるので、必ず加熱して食べやすい大きさに切ってから与えるようにしてください。また、与えすぎると1日の栄養バランスが崩れてしまうので、トッピング程度に与えましょう。

5.りんご

ほんのり甘みを感じるりんごが大好きな犬も多くいます。りんごは疲労回復効果や整腸作用、抗酸化作用などが期待できるので、ドッグフードのトッピングとして、おやつとして与えるのがおすすめです。

ただし、りんごの芯は喉に詰まりやすく、種はアミグダリンという犬が摂取すると中毒症状を引き起こす成分が含まれているので、必ず取り除いてください。

犬に食べ物を与える際の注意点

犬に食材を与える際は、以下の注意点を守って与えましょう。

基本的に果物以外の食材は加熱する 加熱した場合は冷ましてから与える 食べやすい大きさにカットして与える 与えすぎには気をつけて適量にとどめる 初めて与える食材はほんの少量から様子を見る

初めて与える食材は、稀にアレルギー症状を引き起こす恐れがあります。下痢や嘔吐、痒みといった症状が現れやすいので、ほんの少量のみ与えて様子を見てください。

まとめ

いかがでしたか。犬が大好きな食材には、他にもバナナやかぼちゃ、ヨーグルト、魚など、さまざまな食材があります。また、犬によっても嗜好は異なるので、ぜひ愛犬の大好物を見つけてあげて、ご褒美やおやつとして与えてあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)