エア・カナダは、ラテンアメリカへの乗り入れを拡充する。

モントリオール・トロント〜リマ線をいずれも週2往復で再開するほか、モントリオール〜ベリーズ線、トロント〜プエルトエスコンディード線、バンクーバー〜テピック線を新設する。

人気が高いリゾート地へのレジャー需要の増加を見据えたもので、欧州からの乗り継ぎ需要や貨物需要も想定する。

これにより今冬、エア・カナダはラテンアメリカやカリブ海の52都市へ1日55往復を運航することになる。

■ダイヤ

AC88 モントリオール（18：00）〜リマ（02：15+1）／水・土（12月6日〜2026年3月25日）

AC89 リマ（08：00）〜モントリオール（16：20）／水・土（12月6日〜2026年3月25日）

AC86 トロント（22：10）〜リマ（06：10+1）／火・金（12月5日〜2026年3月27日）

AC87 リマ（08：00）〜トロント（15：55）／木・日（12月7日〜2026年3月26日）

AC1876 モントリオール（17：45）〜ベリーズ（22：05）／月（12月8日〜2026年4月6日）

AC1877 ベリーズ（11：00）〜モントリオール（16：40）／火（12月9日〜2026年4月7日）

AC1895 トロント（10：10）〜プエルトエスコンディード（13：43）／水（12月17日〜2026年4月8日）

AC1894 プエルトエスコンディード（14：45）〜トロント（21：24）／水（12月17日〜2026年4月8日）

AC1350 バンクーバー（09：45）〜テピック（15：45）／水（12月17日〜2026年4月8日）

AC1351 テピック（16：45）〜バンクーバー（20：55）／水（12月17日〜2026年4月8日）