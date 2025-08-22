「爆イケ過ぎて5度見した」山下智久、ムキムキの筋肉際立つオフ？ の姿に「服の汚れでさえオシャレすぎ」の声
俳優の山下智久さんは8月21日、自身のInstagramを更新。ムキムキの筋肉を披露しました。
【写真】山下智久の鍛えられた筋肉
「デートしてる気持ちになれて嬉しいです」「About you」とつづり、写真7枚と動画1本を載せている山下さん。プライベートの姿でしょうか。Tシャツにパンツというラフな格好で、飲み物を飲みつつカフェを楽しむ姿などです。袖からは鍛えられた太い腕があらわになっていて、日々のトレーニングの成果がうかがえます。また、洋服が汚れてしまった様子も披露しています。
コメントでは、「たくさんお写真ありがとう！」「デートしてる気持ちになれて嬉しいです」「投稿ありがとう。とっても嬉しい」「デート気分をありがと」「元気そうで良かった」「いやいやいやいやいやいやいやいやいや爆イケ過ぎて5度見したわ目覚めたわ」「服の汚れでさえオシャレすぎ」「ただただカッコいい」と、称賛の声が多数寄せられました。
自然体な姿を披露自身のInstagramでプライベートと思われる姿をたびたび披露している山下さん。7月24日には自然を堪能する姿などを披露し、ファンから歓喜の声が上がっていました。山下さんの自然体な姿が気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
