◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14〜24日、スウェーデン・マルメ)

卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。現地21日に女子シングルス3回戦が行われました。

早田ひな選手(世界ランク13位)が世界ランク1位の中国・孫穎莎選手と対戦。第2ゲームは食らいつく形で点差を縮めていましたが0-3(5-11、8-11、5-11)のストレートで敗れました。

次戦で孫穎莎選手にぶつかるのは伊藤美誠選手(同8位)。3回戦で韓国のイ ウンヘ選手(同49位)に圧勝。第2ゲームでは1点も与えないパワーをみせ3-0(11-6、11-0、11-6)で勝ち上がりました。

下克上を見せたのはカットマン・橋本帆乃香選手(同11位)。中国の王芸迪選手(同5位)に粘りのプレーをみせます。2ゲーム先取すると第3ゲームは主導権を握られなかなかリードが奪えず落とすと、第4ゲームは一進一退の攻防を制し3-1(11-7、11-6、7-11、12-10)で勝利しました。

大藤沙月選手(同9位)はマカオの朱雨玲選手(同7位)に3-0(14-12、11-8、11-9)で粘り勝ち。長粼美柚選手(同15位)は王曼碰選手(同2位)に2-3(8-11、12-10、11-8、7-11、7-11)で惜敗しました。

【女子シングルス3回戦】

(中国)孫穎莎 3-0 早田ひな(日本)

(日本)伊藤美誠 3-0 イ ウンヘ(韓国)

(ドイツ)ウィンター 3-1 陳幸同(中国)

(中国)陳熠 3-2 ブルーナ タカハシ(ブラジル)

(日本)大藤沙月 3-0 朱雨玲(マカオ)

(中国)石洵瑶 3-1 蒯曼(中国)

(日本)橋本帆乃香 3-1 王芸迪(中国)

(中国)王曼碰 3-2 長粼美柚(日本)

【女子シングルス準々決勝】(日本)伊藤美誠 ‐ 孫穎莎(中国)(ドイツ)ウィンター ‐ 陳熠(中国)(日本)大藤沙月 ‐ 石洵瑶(中国)(日本)橋本帆乃香 ‐ 王曼碰(中国)