【京都サンガＦ．Ｃ．】エースＦＷエリアスの“決勝弾”「素晴らしいゴール」と元日本代表ＤＦ森脇良太さんが大絶賛 京都は優勝争い繰り広げる上位をキープ【KICKOFF！KANSAI】
京都サンガＦ．Ｃ．が上位争いで好調を維持している。７戦負けなし（５勝２分け）で着実に勝ち点を積み、直近１１試合ではわずか１敗。エースのＦＷラファエル・エリアス選手も負傷から復帰してゴール量産体制に入った。ゲスト出演したＯＢの森脇良太さんも「興奮が止まらなかった」と生観戦に大熱狂だった。
▼京都サンガＦ．Ｃ．が今季は絶好調
関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。ゲストには京都サンガＦ．Ｃ．のＯＢで元日本代表ＤＦ森脇良太さんを迎えた。
加地さんはゴールシーンに注目。日本代表ＦＷ原大智選手がドリブルで持ち込んで中央へパスを供給すると、ＭＦ平戸太貴選手を経由してエリアス選手が左足で蹴り込んだ。加地さんは「これはエリアス選手にとってイージー。足元のゴールテクニックとそこまでの組み立てが良かった」とし、森脇さんも「原選手の切り替えから、ゴールを取れるところにラファエル・エリアスがいるんだ！という素晴らしいゴールだった」と大絶賛だった。
勝ち点４８で同１差の暫定首位ＦＣ町田ゼルビアを猛追する京都。終盤にかけて大注目のクラブになることは間違いない。
（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年８月１７日（日）収録より）