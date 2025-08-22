Kep1er、韓国セブンイレブンで新ALポップアップイベント開催！数量限定グッズも販売決定

ガールズグループKep1erが、7thミニアルバム『BUBBLE GUM』リリースを記念し、ファンのために特別なイベントを準備した。

【話題】Kep1er、リリース前のデモ音源が流出…

Kep1erは、『BUBBLE GUM』のカムバックに合わせて、韓国のコンビニエンスストア「セブンイレブン」とコラボレーションし、風船ガムが入った限定イベント商品を展開する。

8月21日からソウル・東大門（トンデムン）ドンドン店と鍾路齋洞（チョンノ・ジェドン）店にてポップアップストアが展開され、アルバムの販売がスタートした。期間中にアルバムを購入すると、未公開ランダムフォトカード（1枚）が配布され、スペシャルラッキードローイベントも実施される。

（写真＝KLAPエンターテインメント）

さらに23日からは、Kep1erのシグネチャーカラーを取り入れたレザーポーチにチューブ型の風船ガムとメンバーのランダムフォトカード（1枚）が同封された「Kep1er×セブンイレブン『BUBBLE GUM』プロモーションセット」を3万個限定で発売する。

（写真＝KLAPエンターテインメント）

また、オフラインアルバム購入者の中から抽選で6人にメンバー直筆サイン入りランダムポラロイドを、セブンイレブンのSNSイベント参加者の中から抽選で5人にサイン入りアルバムをプレゼントするなど、ファンの期待に応える特典も用意された。

今回のポップアップイベントは、新アルバム『BUBBLE GUM』が持つ“やんちゃな魅力”とエネルギーを、日常生活の中でより身近に感じられる機会になると期待されている。また「Kep1er×セブンイレブン『BUBBLE GUM』プロモーションセット」は数量限定のため、ファンにとって特別なコレクションアイテムとなりそうだ。

Kep1erは24日まで、グッズ販売や特別イベントを盛り込んだポップアップストアを運営し、オン・オフラインを問わず多彩なイベントを展開していく。

なお、約9か月ぶりにリリースされる新曲『BUBBLE GUM』は、強烈なビートのうえに流麗でダイナミックなボーカルの幅が印象的なハウス基盤のEDMポップダンスナンバーで、予測不能ないたずらっ子のような一面と、カリスマ性あふれるKep1erの魅力を同時に詰め込んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇Kep1er プロフィール

『Girls Planet 999：少女祭典』（21）発のグループ。応募総数1万3000人から最終的に残った9人で結成。2022年1月に1stミニAL『FIRST IMPACT』でデビュー。リード曲『WA DA DA』は3カ月余りでYouTube再生回数1億回を超える反響。同年9月7日に『FLY-UP』で日本デビュー。2024年5月には、プロジェクトグループとしては異例の活動延長が決定。7人組となり、活動を継続。