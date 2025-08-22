Number_i平野紫耀、自身を労っていると感じる時とは “濡れ髪”印象的な「Wonjungyo Hair」新ビジュアル＆ムービー解禁
【モデルプレス＝2025/08/22】Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀が広告キャラクターを務めるヘアケアライン「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」より、濡れ髪が印象的な新ビジュアル・ムービーが解禁された。
【写真】平野紫耀、赤髪で印象ガラリ
今回の新ビジュアル・ムービーは、平野のバスタイムでのヘアケアシーンをイメージし“濡れ髪スタイル”で撮影。朝日のようなやさしい光が差し込む爽やかで透き通った空気感の中、バスルームで癒しのひと時を過ごし、1日のスイッチを入れる平野。思わず触りたくなるとろんとしたミルキーヘアに仕上がる新商品・美容液ヘアミルクを使って「自分の髪を愛して欲しい」という想いを「Love is Milky」というメッセージで表現し、今回の新ビジュアル・ムービーの世界観に落とし込んだ。
新ビジュアルでは、ミルクのようにとろりと心ほどける瞬間を、こちらに向けるやさしい眼差しで繊細に表現。新商品でスタイリングした、しっとりとやわらかな自分の髪を愛で、うっとりする表情を全5枚のビジュアルに収めている。
新ムービーでは、ドライヤーで髪を乾かす姿や、時折鼻歌を歌いながらリラックスモードのラフな姿も。平野の「髪、愛してる？」のやさしいトーンのセリフや、曇ったミラーにハートマークを描くシーンは、商品に込めたメッセージ「Love is Milky」を表している。ハートマークを描くシーンは、「上手にハートを描けるか自信がなかった」という平野だが、2回目で見事に成功。同ブランドと平野からの“Love”が溢れる今回の新ビジュアル・ムービーとなっている。
なお、新商品の発売と新ビジュアル公開を記念し「Wonjungyo Hair」の世界観が楽しめる期間限定POPUPストアを、2025年9月5日〜15日の間、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にオープンする。（modelpress編集部）
Q：今回の撮影はいかがでしたか？
ナチュラルな雰囲気の撮影で、ラフな自分を撮っていただきました。最後、曇ったガラスに指でハートを書くシーンは僕の中で自信がなかったのですが、本番は2回目でなんとか成功できて、楽しく撮影をさせていただきました。
Q：「自分の髪を愛して欲しい」という想いこめたメッセージ「Love is Milky」にちなみ、自分を労っているなと感じる時は、どんな時ですか？
寝ることですかね（笑）！あとは、最近は果物にハマっているので、朝はなるべくビタミンを摂るようにしています。そんな時に自分を労っているなと感じますね。
Q：今回のウォン・ジョンヨ先生のメイク、ハン・ソム先生のヘアセットはいかがでしたか？
今回もかっこいい自分にしていただきました。これからも、どんな新しい自分が見れるのか楽しみです！
今回はバスタイムをテーマにした撮影だったので、ほんのりと自然な血色感を感じられるリップと控えめなアイメイクでナチュラルに仕上げました。ベースメイクも、素肌のような自然な印象になるようにしたのですが、平野さんはもともとツヤ感のある綺麗なお肌なので、それをより表現したメイクができたと思います。また、ヘアケアラインデビューの際のビジュアル撮影時のメイクで好評だった、平野さんの涙ぼくろを生かしたメイクを今回も同様にしてみました。撮影のテーマと合うように、前回と比べて少しさりげない印象のほくろにしたのがポイントです。濡れ髪が映える、平野さんの素の美しさを引き出した、全体的にナチュラルで爽やかな雰囲気のメイクになったと思います
今回はなんといっても“濡れ髪”の平野さんに注目していただきたいです！平野さんの髪は、とてもストレートで柔らかいので、ヘアミルクをつけて簡単にスタイリングするだけでも、しっとりと艶やかな髪に仕上げることができました。前髪や全体の毛先に少しずつヘアミルクをつけてスタイリングをしてシャワー後のような濡れ感を演出し、オシャレで洗練されたヘアスタイルを目指しました！
【Not Sponsored 記事】
