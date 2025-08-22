「大きくなったなぁ」菊地亜美、4歳長女との最新親子ショット公開！ 空港ファッションも披露
タレントの菊地亜美さんは8月21日、自身のInstagramを更新。4歳の長女との親子ショットを公開しました。
【写真】菊地亜美、4歳長女との親子ショット公開！
コメント欄では、「こあみちゃん大きくなったなぁ」「うらやましい」「こあみさんのジャージってどこのものですか？」「これは荷物たくさん入りますか？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】菊地亜美、4歳長女との親子ショット公開！
「夏休みに家族旅行へ」菊地さんは「夏休みに家族旅行へ」とつづり、2枚の写真を投稿。空港で撮影した長女とのツーショットを公開しました。2人は帽子を被って、上下ジャージ風のリラックススタイルを披露。カジュアルでおしゃれな印象を与えています。「元々好きなんだけどこの形が使いやすくてこの前香港で新色の赤も買い足した」と愛用しているキャリーケースも紹介しており、気になるファンも多いようです。
「家族で箱根の温泉へ」菊地さんは7月7日の投稿でも、「先日家族で箱根の温泉へ」とつづり、娘とのショットを披露。家族旅行の様子を公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)