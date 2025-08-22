川栄李奈、オフショル＆ノースリで美肌見せ「色白で綺麗」「大人っぽくてドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の川栄李奈が22日、自身のInstagramを更新。美しい素肌がのぞく衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】川栄李奈、二の腕スラリのノースリ姿
川栄は「1st写真集『youphoria』本日発売です！」と写真集の発売を報告し、「29歳最後の日、そして30歳最初の日いろんな私が詰まった最初で最後の写真集になっています」と紹介。黒のオフショルダートップスとパンツを合わせたシックな衣装やヘルシーなノースリーブトップスを着用し、美しい肌を披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「色白で綺麗」「大人っぽくてドキッとした」「写真集楽しみ！」「可愛くて美しい」「スタイル抜群」「永久保存版だね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
