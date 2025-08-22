黒髪のモモ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/22】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が21日、自身のInstagramを更新。金髪のロングヘア姿でのビジュアルを公開した。

【写真】TWICEモモ、金髪ロングヘアの神秘的ビジュアル

◆TWICEモモ、金髪ロングヘアのビジュアルを披露


モモは「Sneak Peek！」とコメントし、香水ブランド・AMAFFIとのコラボレーションでの金髪のロングヘアのビジュアルを披露した。白いレースのトップスを着用し、香水を手に持ったエレガントなスタイリングが印象的で、最近のショートカットのビジュアルとは異なる神秘的な雰囲気を見せている。

この投稿に、ファンからは「印象変わる」「美しすぎる」「金髪似合う」「久々のこういう雰囲気も素敵！」「かっこいい」「エレガント」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

