USJのゾンビが関西万博に襲来！ミャクミャク＆ハミクマと踊る「ゾンビ・デ・ダンス」一日限りで開催
【女子旅プレス＝2025/08/22】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の我を忘れる絶叫＆熱狂のエンターテイメントを体験できる出張スペシャル・イベントを、2025年9月9日（火）の一日限り、大阪・関西万博会場内にて開催する。
【写真】【USJハロウィーン】King Gnuが「ゾンビ・デ・ダンス」と初コラボ
同イベントは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×2025年日本国際博覧会協会の初の本格コラボレーションにより実現するもので、毎年ハロウィーンのパークを恐怖と熱狂に陥れてきた狂暴なゾンビたちが、パークを抜け出し、ついに夜の大阪・関西万博会場に出現する。
会場にKing Gnuの書き下ろし楽曲『SO BAD』が鳴り響けば、ゾンビによる「ゾンビ・デ・ダンス」がスタート。
ゲストは凶暴なゾンビ、そして「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の人気者である不気味なクマ「ハミクマ」、さらには大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と一緒に我を忘れて踊り狂う。
万博のシンボル、大屋根リングを前に、参加者全員が一体となって踊るこの“熱狂体験”は、過激な内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催日時：2025年 9月9日（火）18:30〜18:45／19:30〜19:45／20:30〜20:45の3部制
開催場所：大阪・関西万博会場内 ポップアップステージ 北
※本イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での実施となる
※荒天、地震、その他社会情勢等により、内容の変更およびイベントを中止する場合がある
※過激な内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要。12歳以下かつ小学生の体験については、保護者が要判断
【Not Sponsored 記事】
【写真】【USJハロウィーン】King Gnuが「ゾンビ・デ・ダンス」と初コラボ
◆USJのホラーなハロウィーンが関西万博に一日限り登場
同イベントは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×2025年日本国際博覧会協会の初の本格コラボレーションにより実現するもので、毎年ハロウィーンのパークを恐怖と熱狂に陥れてきた狂暴なゾンビたちが、パークを抜け出し、ついに夜の大阪・関西万博会場に出現する。
ゲストは凶暴なゾンビ、そして「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の人気者である不気味なクマ「ハミクマ」、さらには大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と一緒に我を忘れて踊り狂う。
万博のシンボル、大屋根リングを前に、参加者全員が一体となって踊るこの“熱狂体験”は、過激な内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■大阪・関西万博 「ハロウィーン・ホラー・ナイト」出張イベント 概要
開催日時：2025年 9月9日（火）18:30〜18:45／19:30〜19:45／20:30〜20:45の3部制
開催場所：大阪・関西万博会場内 ポップアップステージ 北
※本イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での実施となる
※荒天、地震、その他社会情勢等により、内容の変更およびイベントを中止する場合がある
※過激な内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要。12歳以下かつ小学生の体験については、保護者が要判断
【Not Sponsored 記事】