オウガ・ジャパンは、Androidスマートフォン「OPPO A5x」を8月28日に発売する。直販サイトやAmazon.co.jp、楽天市場のほか、一部量販店やMVNOでも取り扱われる。

ディスプレイは6.7インチ（1604×720）のLCDを採用。最大90Hzのリフレッシュレートと最大1000ニトの輝度に対応している。さらに手袋モードを備えており、厚手の手袋をしたままでもスムーズに操作できる。

バッテリーはAシリーズ最大となる6000mAh。急速充電は45W SUPERVOOCと33W PPSに対応し、45W充電を使用すると約36分で残量1％から50％まで充電できるという。

カメラは、アウトカメラに約3200万画素、インカメラに約500万画素を搭載。独自のクラウド型AI「OPPO AI」により、AI消しゴムやぼけ除去、反射除去など幅広い編集機能が利用できる。

チップセットは「Snapdragon 6s 4G Gen 1」を搭載。メモリーは4GB、ストレージは128GBで、未使用のストレージを活用して最大8GB相当まで拡張できる。また、独自の「トリニティエンジン」により、購入から3年経っても初期の操作感を維持できるとしている。最大1TBのmicroSDXCカードにも対応する。

SIMはnanoSIM×2に対応し、microSDカードとの同時利用も可能。

そのほか、騒がしい環境でも聞き取りやすい「ウルトラボリュームモード」や、赤外線リモコン機能を備えており、テレビやエアコン、照明など複数の家電をスマートフォン1台で操作できる。

主なスペック 項目 内容 重さ 約193g 大きさ 約76×166×8.0mm バッテリー 6000mAh、45W SUPERVOOCフラッシュチャージ／33W PPS OS ColorOS 15（Android 15） チップセット Snapdragon 6s 4G Gen 1 メモリー／ストレージ 4GB／128GB 外部メモリー microSDXC 最大1TB SIM nanoSIM＋nanoSIM ディスプレイ 約6.7インチ（1604×720）、リフレッシュレート最大90Hz アウトカメラ 約3200万画素 インカメラ 約500万画素 Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth Ver. 5.0 生体認証 側面指紋認証／顔認証 防水／防塵 IP65 FeliCa 非対応