菊地亜美、家族初のハワイ旅行ショット公開 アウラニ・ディズニー満喫「癒されまくった1週間でした」
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントの菊地亜美が8月22日、自身のInstagramを更新。家族では初のハワイ旅行で満喫した様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】菊地亜美、夫＆娘たちとお揃い服着たハワイショット
菊地は「家族でハワイに行ってきたよ」と報告し、「私は仕事で4回、友人の結婚式で1回行ったことがあるんだけど、なんと7年ぶりなの」と久しぶりのハワイ訪問であることをコメント。「海外旅行は好きでいろんな所に行ってますが、家族では初ハワイ」と家族旅行としては初めてのハワイ体験だったことを綴っている。
また「アウラニにも行って、娘の5歳の誕生日を皆が祝ってくれました」と娘の誕生日をアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパで祝った特別な思い出を振り返り、ハワイらしい柄のお揃いの服を着た家族ショットを多数公開。「癒されまくった1週間でした」と充実した家族時間を過ごしたことを報告している。
この投稿に、ファンからは「家族でのハワイ旅行羨ましいです」「娘さんの誕生日おめでとうございます」「アウラニ最高ですよね」「癒される家族写真」「楽しそうな様子が伝わってきます」といった声が上がっている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
