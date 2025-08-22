豊胸疑惑が話題を集めたソンミ、網タイツにスリップドレス…衝撃ビジュアルの新曲コンセプトフォト公開

歌手のソンミが、衝撃的なビジュアルを披露した。

【画像】ソンミ、豊胸疑惑に言及

ソンミは8月18日〜21日の4日間、公式SNSを通じて、8月26日にリリースされる新デジタルシングル『BLUE!』のコンセプトフォトを公開した。

公開された計4種のイメージの中で、ソンミはダークで退廃的なムードを漂わせながら強烈なビジュアルを披露した。これは前回の活動で見せた清楚なイメージとは正反対の、大胆で破格的な変身だ。

（写真＝ABYSSカンパニー）

特にソンミにしか表現できない致命的かつシックな雰囲気、そして無造作ながらも濃く深みのある眼差しで視線を奪う。スモーキーメイクにガーターベルトや網タイツ、スリップドレスなどロックな雰囲気の衣装を着こなし、圧倒的なオーラで魅了した。

さらに個性あふれる4枚のコンセプトフォトは、青春の不完全さと幻想的な空虚感を同時に表現しており、好奇心を刺激する。破格のビジュアルに続き、新曲ではどんなメッセージを伝え、自身だけの音楽世界を披露するのか期待が高まっている。

（写真＝ABYSSカンパニー）

なお、ソンミの新デジタルシングル『BLUE!』は、8月26日18時に各音源サイトを通じてリリースされる。

◇ソンミ プロフィール

1992年5月2日生まれ、本名イ・ソンミ。中学3年生だった2007年2月にガールズグループWonder Girlsのメンバーとしてデビュー。Wonder Girls は一世を風靡するが、ソンミは2010年1月に学業を理由に活動中断を発表。その後、2013年8月に『24 Hours』でソロデビューした。以降もソロ曲を発表し、2015年6月には5年半ぶりにグループにも復帰。2017年のグループ解散後は、ABYSSカンパニーに移籍し、ソロアーティストとして活躍している。“脚線美”と聞いて思い浮かべるアイドルの代表格との声も。