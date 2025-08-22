武豊＆ルメールに世界の名手が参戦…ワールドオールスタージョッキーズ騎乗馬決定
8月23日（土）および24日（日）に札幌競馬場で行われる2025ワールドオールスタージョッキーズ（合計4競走）における各参加騎手の騎乗馬について発表された。
名前：騎乗馬（グループ）
●8月23日（土）第1戦
・JRA選抜（JRA代表騎手チーム）
北村友一：スミレファースト（C）
戸崎圭太：アップストローク（B）
坂井瑠星：ハートホイップ（A）
横山武史：ゴールドスター（B）
武豊：ジャガード（C）
横山典弘：ルシード（A）
C.ルメール：カラヴァジェスティ（A）
・WAS選抜（外国騎手、地方競馬代表騎手チーム）
A.バデル（香港）：オンザブルースカイ（B）
F.ゴンサルベス（アルゼンチン）：マルプリ（C）
T.ハマーハンセン（ドイツ）：テラステラ（B）
K.ティータン（香港）：スクルプトーリス（D）
C.トーレス（アメリカ）：トーセントラム（D）
C.ウィリアムズ（オーストラリア）：ラホーヤストーム（D）
本田正重（地方）：ダイヤモンドフジ（D）
●8月23日（土）第2戦
・JRA選抜（JRA代表騎手チーム）
北村友一：ルカランフィースト（B）
戸崎圭太：アグラシアド（C）
坂井瑠星：アスクオンディープ（D）
横山武史：マイネルニコラス（C）
武豊：エゾダイモン（B）
横山典弘：リフレクトザムーン（D）
C.ルメール：クレバーテースト（D）
・WAS選抜（外国騎手、地方競馬代表騎手チーム）
A.バデル（香港）：サムハンター（C）
F.ゴンサルベス（アルゼンチン）：スミ（B）
T.ハマーハンセン（ドイツ）：パトリックハンサム（C）
K.ティータン（香港）：ナムラフッカー（A）
C.トーレス（アメリカ）：フクノブルーレイク（A）
C.ウィリアムズ（オーストラリア）：スピードリッチ（A）
本田正重（地方）：アイスグリーン（A）
●8月24日（日）第3戦
・JRA選抜（JRA代表騎手チーム）
北村友一：サイモンルモンド（D）
戸崎圭太：チュウワクリスエス（A）
坂井瑠星：エイブラムス（B）
横山武史：カプラローラ（A）
武豊：ツインビスケッツ（D）
横山典弘：トゥピ（B）
C.ルメール：ラオラシオン（B）
・WAS選抜（外国騎手、地方競馬代表騎手チーム）
A.バデル（香港）：オコタンペ（A）
F.ゴンサルベス（アルゼンチン）：マフィン（D）
T.ハマーハンセン（ドイツ）：ベルギューン（A）
K.ティータン（香港）：レッドセニョール（C）
C.トーレス（アメリカ）：スカンジナビア（C）
C.ウィリアムズ（オーストラリア）：コスモオピニオン（C）
本田正重（地方）：グレイスオブゴッド（C）
●8月24日（日）第4戦
・JRA選抜（JRA代表騎手チーム）
北村友一：ウィルサヴァイブ（A）
戸崎圭太：ミヤビブレイブ（D）
坂井瑠星：ハイラント（C）
横山武史：リッチブラック（D）
武豊：ウインアクトゥール（A）
横山典弘：サクソンジェンヌ（C）
C.ルメール：トーアライデン（C）
・WAS選抜（外国騎手、地方競馬代表騎手チーム）
A.バデル（香港）：グランドゴールド（D）
F.ゴンサルベス（アルゼンチン）：ロードマンハイム（A）
T.ハマーハンセン（ドイツ）：ルクスドヌーヴ（D）
K.ティータン（香港）：マイネルオーシャン（B）
C.トーレス（アメリカ）：キングメーカー（B）
C.ウィリアムズ（オーストラリア）：ピンクジン（B）
本田正重（地方）：ジェットマグナム（B）