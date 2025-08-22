ディズニー、映画「ピーター・パン」をモチーフにしたトラベルアイテムが8月29日より順次発売スーツケースや収納ポーチ、ネックピローなどがラインナップ
【新コレクション「PETER PAN TRAVEL」】 ディズニーストア店舗：8月29日より順次発売 ディズニーストア一部店舗、ディズニー公式オンラインストアでは8月26日より先行販売
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション映画「ピーター・パン」をモチーフにしたトラベルアイテムが揃う新コレクション「PETER PAN TRAVEL」を、ディズニーストア店舗で8月29日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して8月26日より順次発売する。
「PETER PAN TRAVEL」は、ピーター・パンとウェンディたちがロンドンの夜空を飛ぶシーンやウェンディたちの部屋の壁紙をイメージした柄で物語の世界観を心ゆくまで楽しめるコレクション。
夜空のようなネイビーカラーをベースに、ロンドンの時計台をあしらったスーツケースや、総柄デザインが目を引く大容量のボストンバッグ、ハンギングポーチやヘアアイロン用ポーチなど、デザイン性と実用性を兼ね備えたバッグやポーチが展開される。さらに、歯ブラシセットや液体類の持ち運びに便利なボトルとケースなど、旅先で活躍するトラベルセットもラインナップ。マイケルのテディベアをモチーフにしたぬいぐるみとしても楽しめるネックピローは、スーツケースのキャリーバーなどに取り付けることができる。
「PETER PAN TRAVEL」の一部商品【スーツケース】
価格：22,000円【ネックピロー 2WAY】
価格：4,400円【アイマスク】
価格：2,200円【衣類圧縮ポーチ(M)】
価格：2,200円【衣類圧縮ポーチ(S)】
価格：2,000円【巾着セット】
価格：2,000円【歯ブラシセット】
価格：2,800円【ボストンバッグ】
価格：4,900円【ポーチ ハンギング】
価格：3,900円【ラゲッジタグ】
価格：2,900円【ボトル・ケースセット】
価格：2,200円
(C) Disney