【新コレクション「PETER PAN TRAVEL」】 ディズニーストア店舗：8月29日より順次発売 ディズニーストア一部店舗、ディズニー公式オンラインストアでは8月26日より先行販売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション映画「ピーター・パン」をモチーフにしたトラベルアイテムが揃う新コレクション「PETER PAN TRAVEL」を、ディズニーストア店舗で8月29日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して8月26日より順次発売する。

「PETER PAN TRAVEL」は、ピーター・パンとウェンディたちがロンドンの夜空を飛ぶシーンやウェンディたちの部屋の壁紙をイメージした柄で物語の世界観を心ゆくまで楽しめるコレクション。

夜空のようなネイビーカラーをベースに、ロンドンの時計台をあしらったスーツケースや、総柄デザインが目を引く大容量のボストンバッグ、ハンギングポーチやヘアアイロン用ポーチなど、デザイン性と実用性を兼ね備えたバッグやポーチが展開される。さらに、歯ブラシセットや液体類の持ち運びに便利なボトルとケースなど、旅先で活躍するトラベルセットもラインナップ。マイケルのテディベアをモチーフにしたぬいぐるみとしても楽しめるネックピローは、スーツケースのキャリーバーなどに取り付けることができる。

「PETER PAN TRAVEL」の一部商品

【スーツケース】

価格：22,000円

【ネックピロー 2WAY】

価格：4,400円

【アイマスク】

価格：2,200円

【衣類圧縮ポーチ(M)】

価格：2,200円

【衣類圧縮ポーチ(S)】

価格：2,000円

【巾着セット】

価格：2,000円

【歯ブラシセット】

価格：2,800円

【ボストンバッグ】

価格：4,900円

【ポーチ ハンギング】

価格：3,900円

【ラゲッジタグ】

価格：2,900円

【ボトル・ケースセット】

価格：2,200円

(C) Disney