¡¡2024Ç¯¿·³ã¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊJ¡¦G3¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥Û¥Ã¥³¡¼¥á¥ô¥£¥¦¥¹¡Ê¤»¤ó9¡¦·ªÅì¡¦À¶¿åµ×»ì¡Ë¤¬Î¾Á°Àõ¶þç§±ê¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±ÇÏ¤Ï8·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£º£¸å¤ÏÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Î´ØÀ¾Âç³Ø¤Ç¾èÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¿·³ãJS¡Û¥Û¥Ã¥³¡¼¥á¥ô¥£¥¦¥¹¤¬¾ã³²½Å¾Þ4¾¡ÌÜ¡Ä¾®ËÒ²Ã¤Ï¾ã³²½Å¾Þ½éÀ©ÇÆº£¸å¤Ï¾èÇÏ¤Ë
¡¡¥Û¥Ã¥³¡¼¥á¥ô¥£¥¦¥¹¤ÏJRAÄÌ»»47Àï7¾¡¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯5572Ëü2000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¡£½Å¾Þ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¿·³ã¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊJ¡¦G3¡Ë¡¢ºå¿À¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊJ¡¦G3¡Ë¡¢µþÅÔ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊJ¡¦G3¡Ë¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤â¿·³ã¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊJ¡¦G3¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£