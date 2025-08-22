洗濯機を掃除する夫→完全に『業者』妻が撮影した写真に10万いいね「頼もしい」「ヘルメットするの強い」【ママリ】

夫が一番頼れる業者さんでした

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、てち🐧4ᵐ☺︎(@techi_kknt)さんの投稿です。

てち🐧4ᵐ☺︎さんのご主人さんがある日、洗濯機の掃除をしてくれることに。その掃除姿が業者そのものと話題になっていましたのでご紹介します。

夫が洗濯機掃除してくれてるけど完全に業者で草

ヘッドライト付きのヘルメットを装着し、しゃがみ込んで掃除を行う姿は、もうプロそのものです！業者のような姿で真剣に作業する姿を見て、感謝しつつもちょっと笑ってしまいますね。



この投稿には「頼もしいですね」「家の範囲でヘルメットが出てくるのは強いw」といったリプライがついていました。業者並みにていねいな仕事をしてくれそうなご主人がうらやましくなる投稿でした。

