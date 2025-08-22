Level Infiniteは、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～「勝利の女神：NIKKE」において、京都市およびJR東海「推し旅」との特別コラボイベントを9月19日より実施する。

今回のコラボでは、和装のニケたちと京都の街をめぐる「はんなりスタンプ回遊旅」と、移動そのものが特別な体験となるような仕掛けが用意される「新幹線車内特別体験」が同時展開される。それぞれの企画の実施期間は9月19日から10月31日まで。

詳細については公式サイトおよび公式SNSにて順次お知らせするとしている。

NIKKE in 京都 はんなりスタンプ回遊旅

開催期間：9月19日～10月31日

本企画では、ラピ、ヘルム、シンデレラ、リトルマーメイド、バイパー、リター、ブレッディ、Dといった人気キャラクター8名が、今回のために特別に描き下ろされた和装姿で登場。普段とはひと味違う、雅やかな装いを楽しめる。

市内各所を巡るスタンプラリーや、京都の風情あふれるオリジナルアイテムの販売を通じて、京都の街並みと「NIKKE」の世界観を同時に楽しめる特別な体験ができる。

NIKKE in 京都 with 推し旅

開催期間：9月19日～10月31日

本企画では、移動そのものが特別な体験となるような仕掛けが用意される。東海道新幹線の車内限定で楽しめるニケたちのスペシャルボイスや、新幹線乗車記念として受け取れるオリジナルデザインカードなど、ここでしか味わえない演出を通じて、一層華やかな京都への旅を体験できる。

(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.